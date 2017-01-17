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Требуйте перерасчёт: калининградцы могут вернуть деньги за неубранные дворы (инструкция и бланк претензии)

Автор: Константин Сериков
18:34
  1591 1
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
Закон позволяет жильцам вернуть себе средства за не оказанные управляющими компаниями услуги, в том числе за нечищеные от снега дворы. Клопс.Ru узнал, как нужно действовать, чтобы заставить УК сделать перерасчёт.  
 
В этом году у калининградцев возникло много претензий к своим жэкам, которые плохо убирали придомовые территории. Во вторник, 17 января, глава города Александр Ярошук заявил журналистам, что 80% всех жалоб в мэрию на скользкие тротуары и заваленные снегом дворы относилось как раз к УК. Проверка показала: в некоторых местах даже песком дорожки не посыпали и не делают этого до сих пор. В администрации города выписали 40 протоколов за плохую уборку. 
 
Чуть раньше начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Купцов назвал бессовестным отношение управляющих компаний к исполнению своих обязанностей.

Обязаны убирать 

Но не только штрафы способны повлиять на работу УК — жильцы и сами могут приструнить своих "управленцев". 
 
Как пояснила Клопс.Ru член и руководитель рабочей группы по ЖКХ Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева, постановление правительства РФ № 290 рассматривает уборку снега на придомовой территорией в качестве обязательной услуги. 
 
"Есть нормативы, и они должны выполняться. Если ваш двор чистят через два дня после снегопада — это нарушение", — отмечает Аринцева. 
 
По ее словам, в данном случае следует говорить о неисполнении управляющей организацией своих обязательств по договору с собственниками жилья. 

Что же делать?

По мнению Ольги Аринцевой, жильцам нужно составлять претензию, которую желательно завизировать у председателя совета дома, и акт о том, что территория не убиралась. Эти документы следует отправлять в УК, ТСЖ или компанию, которая отвечает за уборку двора. 
 
Управляющая компания должна ответить в течение пяти дней. Если обращение в УК не дало результата, следует подать жалобу в администрацию Калининграда и жилищную инспекцию. После этого будет организована проверка, отмечает юрист Пётр Губенко.
 
"Что касается факта ненадлежащего оказания услуг, то важно запасаться доказательствами: свидетельскими показаниями, фото и видео. Они понадобятся для  того, чтобы грамотно предъявить претензии управляющей компании либо проверяющим органам", — отмечает Губенко. 
 
По его словам, по запросу контролирующих организаций УК должна будет отчитаться, как убирала территорию за последние два месяца и какую плату за это брала. Такой же запрос могут направить собственники, чтобы правильно контролировать работу, за которую платят.
 
Клопс.Ru вместе с Петром Губенко составил претензию, которую можно распечатать и направить в свою УК. Жалобу можно направить и в Клопс.Ru — на адрес auto@klops.ru.
 
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И помните: если подобные нарушения происходят систематически, вы вправе отказаться от услуг своей управляющей компании и выбрать на общем собрании собственников другую.

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
18:44
Возвращать надо будет, за всё, без исключения.
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