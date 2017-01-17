Требуйте перерасчёт: калининградцы могут вернуть деньги за неубранные дворы (инструкция и бланк претензии)

Закон позволяет жильцам вернуть себе средства за не оказанные управляющими компаниями услуги, в том числе за нечищеные от снега дворы. Клопс.Ru узнал, как нужно действовать, чтобы заставить УК сделать перерасчёт.

В этом году у калининградцев возникло много претензий к своим жэкам, которые плохо убирали придомовые территории. Во вторник, 17 января, глава города Александр Ярошук заявил журналистам, что 80% всех жалоб в мэрию на скользкие тротуары и заваленные снегом дворы относилось как раз к УК. Проверка показала: в некоторых местах даже песком дорожки не посыпали и не делают этого до сих пор. В администрации города выписали 40 протоколов за плохую уборку.

Чуть раньше начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Купцов назвал бессовестным отношение управляющих компаний к исполнению своих обязанностей.

Обязаны убирать

Но не только штрафы способны повлиять на работу УК — жильцы и сами могут приструнить своих "управленцев".

Как пояснила Клопс.Ru член и руководитель рабочей группы по ЖКХ Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева, постановление правительства РФ № 290 рассматривает уборку снега на придомовой территорией в качестве обязательной услуги.

"Есть нормативы, и они должны выполняться. Если ваш двор чистят через два дня после снегопада — это нарушение", — отмечает Аринцева.

По ее словам, в данном случае следует говорить о неисполнении управляющей организацией своих обязательств по договору с собственниками жилья.

Что же делать?

По мнению Ольги Аринцевой, жильцам нужно составлять претензию, которую желательно завизировать у председателя совета дома, и акт о том, что территория не убиралась. Эти документы следует отправлять в УК, ТСЖ или компанию, которая отвечает за уборку двора.

Управляющая компания должна ответить в течение пяти дней. Если обращение в УК не дало результата, следует подать жалобу в администрацию Калининграда и жилищную инспекцию. После этого будет организована проверка, отмечает юрист Пётр Губенко.

"Что касается факта ненадлежащего оказания услуг, то важно запасаться доказательствами: свидетельскими показаниями, фото и видео. Они понадобятся для того, чтобы грамотно предъявить претензии управляющей компании либо проверяющим органам", — отмечает Губенко.

По его словам, по запросу контролирующих организаций УК должна будет отчитаться, как убирала территорию за последние два месяца и какую плату за это брала. Такой же запрос могут направить собственники, чтобы правильно контролировать работу, за которую платят.

Клопс.Ru вместе с Петром Губенко составил претензию, которую можно распечатать и направить в свою УК. Жалобу можно направить и в Клопс.Ru — на адрес auto@klops.ru.

И помните: если подобные нарушения происходят систематически, вы вправе отказаться от услуг своей управляющей компании и выбрать на общем собрании собственников другую.