"Бессовестное отношение к работе": в мэрии Калининграда устроили разнос управляющим компаниям

В Калининградской администрации назвали бессовестным отношение управляющих компаний к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Купцов в пятницу, 13 января.



Чиновник рассказал, что была проверена работа управляющих компаний в 400 дворах. В результате было составлено 40 протоколов для привлечения должностных лиц к ответственности. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 300 тыс. рублей.



"Управляющие компании получают деньги за свою работу с жильцов, у компаний есть не только дворники, но и техника. Оправданий нет никаких — ни финансовых, ни временных. Во многих местах даже посыпку не сделали, просто бессовестное отношение", — заявил Купцов.



По его словам, такое отношение к работе проявляется не только в уборке территорий, но и при возникновении аварийных ситуаций. Начальник управления подчеркнул, что в таких случаях сложно дозвониться до УК.



"Некоторые из руководителей компаний в моменты аварий находятся на отдыхе за рубежом, а иные сотрудники не всегда на связи. В таком режиме работать тяжело, и это недопустимо", — подчеркнул Купцов.



В администрации отметили, что хорошо справляются с уборкой придомовых территорий на Октябрьском острове и в отдельных дворах на улицах Нарвской и Калужской.



Всего в Калининграде в настоящее время работают 126 управляющих компаний. Действует в городе ещё 360 ТСЖ. Есть и 1 750 домов с непосредственным управлением, с ними УК заключают контракты на уборку территорий.