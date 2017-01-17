Мэрия: новогодние праздники в Калининграде завершились без происшествий

На оперативном совещании в администрации Калининграда 17 января подвели главные итоги новогодних и рождественских праздников. Как заявила начальник управления культуры Светлана Сикоза, несмотря на сложные погодные условия в первой декаде декабря, украшения в городе удалось смонтировать в срок.

Как сообщили в пресс-службе администрации, больше всего калининградцам понравилось световое оформление скверов у драматического театра и гостиницы "Москва" и разворотного кольца на площади Василевского.

Днём 1 января, невзирая на дождь, на площади Победы состоялось новогоднее праздничное представление, завершившееся вечером пиротехническим шоу. Праздник, по оценке полиции, посетили около 10 тыс. горожан и гостей Калининграда.

7 января на главной площади было организовано рождественское народное гулянье, которое открыли архиепископ Калининградский и Смоленский Серафим, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и депутат Государственной думы Алексей Силанов.



"Я оцениваю результаты очень хорошо, — отметил глава города Александр Ярошук. — Подход простой: несмотря на плохую погоду, люди на мероприятия пришли, а по докладам силовых структур никаких серьёзных инцидентов не произошло. Зарубежный опыт мы учитываем и предпринимаем дополнительные меры безопасности: подступы к площади были перекрыты тяжёлой техникой, сама территория была огорожена, шёл досмотр, и к этой работе, кроме полиции и других ведомств привлекались и частные охранные компании".

В мэрии отметили, что особое внимание при организации праздников уделили безопасности. В результате на территории проведения культурно-массовых мероприятий никаких нарушений не произошло.