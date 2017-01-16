Польша собирается экспортировать зубров в страны ЕС

Польша намерена взяться за восстановление мест обитания зубров. Сделать это планируется с помощью экспорта животных в страны Евросоюза. Об этом сообщает "Радио Польша"
.
По словам министра окружающей среды Яна Шишко, у страны успешный опыт в сохранении популяции зубров, которым она хотела бы поделиться с другими государствами. "Это большой успех польских лесников, охотников и успех политики в сфере охраны окружающей среды, – рассказал чиновник. – Мы вышли с предложением о том, чтобы восстановить и распространить этот вид животных, которые несколько сотен лет назад проживали на территории Европейского союза. Чтобы это сделать, необходимо подготовить среду обитания. Я обратился ко всем министрам окружающей среды стран ЕС, чтобы они, если хотят и могут, применили методику Польши".
Пока что на предложение откликнулась только Болгария, решившая принять шесть животных. Такой низкий спрос Ян Шишко объясняет потенциально высокими финансовыми расходами: восстановление среды обитания зубров может обойтись в несколько миллиардов евро. По заявлению министра, даже в таких сложных случаях Польша готова помочь с регенерацией требующихся территорий.
Кроме экспорта зубров в страны Европейского союза, в 2017 году Польша совместно с Россией займётся
проектом по заселению этими животными приграничной Роминтской пущи. Это станет возможным благодаря программе сотрудничества "Польша-Россия", которая начинает работу с этого года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.