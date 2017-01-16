Польша собирается экспортировать зубров в страны ЕС

Польша намерена взяться за восстановление мест обитания зубров. Сделать это планируется с помощью экспорта животных в страны Евросоюза. Об этом сообщает "Радио Польша"

По словам министра окружающей среды Яна Шишко, у страны успешный опыт в сохранении популяции зубров, которым она хотела бы поделиться с другими государствами. "Это большой успех польских лесников, охотников и успех политики в сфере охраны окружающей среды, – рассказал чиновник. – Мы вышли с предложением о том, чтобы восстановить и распространить этот вид животных, которые несколько сотен лет назад проживали на территории Европейского союза. Чтобы это сделать, необходимо подготовить среду обитания. Я обратился ко всем министрам окружающей среды стран ЕС, чтобы они, если хотят и могут, применили методику Польши".

Пока что на предложение откликнулась только Болгария, решившая принять шесть животных. Такой низкий спрос Ян Шишко объясняет потенциально высокими финансовыми расходами: восстановление среды обитания зубров может обойтись в несколько миллиардов евро. По заявлению министра, даже в таких сложных случаях Польша готова помочь с регенерацией требующихся территорий.