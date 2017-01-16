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В Мадриде представят туристические программы к ЧМ-2018 в России

16:47
  342 0
  • Фото с сайта ifema.es
Фото с сайта ifema.es
В выставочном центре Ifema Feria de Madrid в Испании откроется крупная международная туристическая выставка, на которой будут представлены туристические программы и маршруты чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций FIFA — 2017. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

Выставка начнёт работу 18 января и продлится до 22 января. Россия примет в ней участие в рамках мероприятий, приуроченных к перекрестному Году туризма совместно с Испанией.

"Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России", — говорится в сообщении. Также на выставке представят программы межрегиональных российских туристических маршрутов, в частности "Серебряного ожерелья", в которое входит и Калининградская область.

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