В Мадриде представят туристические программы к ЧМ-2018 в России
В выставочном центре Ifema Feria de Madrid в Испании откроется крупная международная туристическая выставка, на которой будут представлены туристические программы и маршруты чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций FIFA — 2017. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.
Выставка начнёт работу 18 января и продлится до 22 января. Россия примет в ней участие в рамках мероприятий, приуроченных к перекрестному Году туризма совместно с Испанией.
"Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России", — говорится в сообщении. Также на выставке представят программы межрегиональных российских туристических маршрутов, в частности "Серебряного ожерелья", в которое входит и Калининградская область.
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