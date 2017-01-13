Мамоново на два дня отключат от цифрового телевещания
Телезрители в Мамоново на два дня, 17 и 18 января, лишатся доступа к цифровому вещанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
По информации регионального агентства по развитию связи и массовых коммуникаций, в эти два дня в городе пройдёт профилактический осмотр и настройка радиорелейного оборудования сети цифрового наземного эфирного телевидения.
Работы пройдут 17 и 18 января с 11 до 18 часов дня. На это время будет отключён цифровой передатчик, транслирующий пакет программ первого федерального мультиплекса на 47 ТВК в Мамоново.
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