Пропавшую в конце декабря пенсионерку в субботу будут искать калининградские добровольцы

В Калининграде добровольцы соберутся в субботу, чтобы вместе с родственниками пропавшей 25 декабря пенсионерки вести её поиски. Об этом сообщается в группе "Поиск пропавших людей" социальной сети "ВКонтакте".



Добровольцы и родные пропавшей 73-летней Веры Алеексеенко в 10:45 соберутся в конце улицы Горького, за пересечением с Окружной дорогой. Желающим присоединиться к волонтёрам рекомендуют надеть тёплую одежду, перчатки и непромокаемую обувь. Родственники пропавшей рассчитывают на помощь неравнодушных людей.

Желающие принять участие в поисках могут обращаться за дополнительной информацией к Евгению по телефону 8-911-473-92-53 или Александру по телефону 8-911-486-44-54. Договориться о помощи можно и по каналу в рации Zello.