Пропавшую в конце декабря пенсионерку в субботу будут искать калининградские добровольцы
Фото из социальной сети "ВКонтакте"
В Калининграде добровольцы соберутся в субботу, чтобы вместе с родственниками пропавшей 25 декабря пенсионерки вести её поиски. Об этом сообщается
в группе "Поиск пропавших людей" социальной сети "ВКонтакте".
Добровольцы и родные пропавшей 73-летней Веры Алеексеенко в 10:45 соберутся в конце улицы Горького, за пересечением с Окружной дорогой. Желающим присоединиться к волонтёрам рекомендуют надеть тёплую одежду, перчатки и непромокаемую обувь. Родственники пропавшей рассчитывают на помощь неравнодушных людей.
Желающие принять участие в поисках могут обращаться за дополнительной информацией к Евгению по телефону 8-911-473-92-53 или Александру по телефону 8-911-486-44-54. Договориться о помощи можно и по каналу в рации Zello.
Напомним, в конце декабря Вера Алексеенко ушла
из квартиры, расположенной в Полевом переулке. Она планировала пойти в магазин за подарками. Позже она позвонила сыну и сказала, что заблудилась. Через некоторое время телефон пенсионерки оказался выключен.
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