В Калининграде разыскивают заблудившуюся 73-летнюю пенсионерку

В Калининграде ищут пропавшую 25 декабря 73-летнюю пенсионерку. В воскресенье калининградка ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.



Об этом Клопс.Ru сообщила организация по поиску пропавших людей "Мама Люда".

73-летняя Вера Алексеенко вышла из своей квартиры на Полевом переулке в воскресенье, 25 декабря. По словам сына пропавшей, мать отправилась в магазин за подарками. Вчера он общался с женщиной по телефону.

"Сказала, что заблудилась и видит вокруг только кусты и траву. Сейчас до неё дозвониться уже нельзя. Видимо, телефон сел или она его выключила", — рассказал сын пенсионерки.

По данным оператора связи, женщина находилась в районе Большой окружной дороги. На поиски пропавшей уже выехали волонтёры.

Пропавшая женщина среднего телосложения, была одета в зелёные берет и куртку. У неё седые волосы и присутствует только нижний ряд зубов.

Располагающих информацией о местонахождении Веры Алексеенко просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012) 553-302, 02 или 102 или к координаторам общества добровольцев поиска пропавших людей "Мама Люда": 89114864454, 89506714140.