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От Дирекции имперских железных дорог до жилого дома: история здания с фигурами на крыше на Ленинском проспекте. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Автор: Иван Скобей
17:10
  1468 0
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
18 фото
Клопс.Ru продолжает спецпроект "Осколки Кёнигсберга" о приметах старого немецкого города, сохранившихся в Калининграде. Сегодня мы представим вашему вниманию очередное красивейшее здание времён Кёнигсберга, которое чудом уцелело во время войны. Речь пойдёт о большом жилом доме на одной из главных магистралей нашего города — Ленинском проспекте. До войны в нём располагалась Дирекция имперских железных дорог в Кёнигсберге. О её истории и самом здании мы сейчас вам расскажем.
 
Дирекция имперских железных дорог в Кёнигсберге — Reichsbahndirektion Königsberg
 
Время строительства: 1895—1896 годы.

Адрес расположения: Königsberg, Vorstdtische Langgasse 117/121 — Калининград, ул. Ленинский проспект, 111—117.

Архитектор: Неизвестен. Возведено предпринимателем-строителем.


Историческая справка


Здание начали возводить в 1895 году по проекту неизвестного предпринимателя-строителя. Однако в этом же году, на этапе начального строительства, оно было выкуплено Германскими железными дорогами и завершено в качестве административного здания, где стала располагаться дирекция имперских железных дорог Восточной Пруссии. Интересно заменить, что первоначально на этом месте находилась школа, принадлежащая госпиталю Святого Георга, в которой в 1730—1732 годы учился сам Иммануил Кант. Его дом был как раз напротив этой школы, на другой стороне улицы. Позднее она была снесена под будущую стройку описываемого здания.
 
 

Архитектурное описание здания


Протяжённое в длину четырёхэтажное здание с 21 оконной осью по стороне, направленной к улице. Декорация оштукатуренного фасада выполнена в сдержанном стиле неоренессанса. Первый этаж и углы расчленены большими квадрами. Чуть выделяющийся средний ризалит с 5 оконными осями завершается посаженным поверху карнизом. Этажи соединены четырьмя лестничными клетками и расположены по обеим сторонам коридора, идущего от одной торцевой стороны к другой. Посередине карниза крыши лицевого фасада здания находятся две сидячие фигуры из камня (ракушечника), несущие колесо (левая фигура прежде держала телеграфный шток, но сейчас вы его там не найдёте: он бесследно исчез после войны). По задумке архитектора они должны были олицетворять движение и время.
 
 
Во время войны здание было сильно повреждено и около 1950 года восстановлено уже как жилой дом. Когда бывшую Форштэдтише Ланггассе (ныне ул. Ленинский проспект) очистили от руин, единственными сохранившимися стеновыми остовами зданий на ней были как раз бывшая железнодорожная дирекция и находящийся рядом госпиталь Святого Георга.


Послевоенная судьба здания


Здание дирекции было восстановлено строительным управлением торгового порта для поселения его работников. При этом на площадях первоначальных административных коридоров были устроены туалеты и ванные, а сами бюро, насколько это было возможно, перестроены под жилые комнаты (при этом смирились со сквозным расположением помещений). Скульптурную композицию на крыше лицевого фасада восстанавливать не стали, ограничившись лишь возвращением головы левой сидящей скульптуре — в очень упрощённой форме и очень далёкой от оригинала. Узнать в ней первоначальный вариант было сложно.  Оштукатуренный же фасад здания сохранился неплохо и находится в хорошем состоянии, как и само здание в целом, что не может не радовать.
 
 
И хотя оно частично лишилось своего первоначального архитектурного шарма и получило невыразительные пристройки, тем не менее выглядит весьма колоритно на фоне соседствующих с ним неприметных советских хрущёвок вдоль всего Ленинского проспекта.
 

 
 

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