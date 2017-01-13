Алиханов о строительстве очистных в Прибрежном: У нас даже проекта нет

Строительство очистных сооружений в посёлке Прибрежном откладывается на неопределённый срок. Об этом врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил во время рабочего выезда в посёлок имени А. Космодемьянского в пятницу, 13 января.

"В этом году эти деньги не заложены, и, как я понимаю, у нас даже проекта нет по нему. У нас сейчас точка приложения усилий — это очистные в Янтарном. Там мы планируем профинансировать их, если всё будет успешно, за счёт программы приграничного сотрудничества. Можем начать стройку и в этом году. А по Прибрежному даже нет документации, поэтому называть сроки преждевременно", — сообщил Алиханов.