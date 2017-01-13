Для школы в Ново-Гурьевском, которой грозит закрытие, нашли решение

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов распорядился решить проблему единственной в пос. Ново-Гурьевское школы. По его поручению будет разработан проект новой котельной. Его создадут с учётом уже подведенного к зданию природного газа и установленного рядом пункта распределения газа. Котельную построят к новому учебному году, сообщается на сайте правительства.

Напомним, о проблеме Алиханов узнал во время посещения Озёрска. Сейчас школа размещается в двух зданиях и отапливается котлами, которые расположены в подвальном помещении.