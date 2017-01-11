Единственной школе посёлка Новогурьевское грозит закрытие из-за расположенной в подвале котельной

Директор общеобразовательной школы посёлка Новогурьевское Елена Кузьмина в среду, 11 января, сообщила, что учреждению необходимо 17 млн рублей на исполнение предписания суда о выносе котельной за пределы здания. В противном случае учреждение закроют.



Теплопункт в настоящее время располагается в подвале школы. Согласно закону, котельную необходимо вынести в отдельное здание. На эти цели учреждению необходимо 17 млн рублей. По словам Елены Кузьминой, таких средств у школы нет.



Всего поселковую школу посещают 177 ребят. Среди них и жители 11 близлежащих населённых пунктов. Директор рассказала, что большая часть учеников являются детьми-сиротами и детьми из малообеспеченных семей.



Елена Кузьмина рассказала, что в 2015 и 2016 годах в подвале школы произвели демонтаж старого и установку нового отопительного котлов. Она также сообщила, что семь млн рублей было потрачено на замену оконных блоков.



Директор планирует обратиться за финансовой помощью на перенос котельной к региональным властям.