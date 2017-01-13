Тело Доктора Лизы опознано среди останков жертв крушения Ту-154

Тело Елизаветы Глинки было опознано среди останков жертв крушения самолёта Ту-154. Об этом сообщает РИА "Новости"
. Похороны Доктора Лизы пройдут в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве.
Всего, по данным ТАСС
, опознаны тела 70 погибших. Специалисты провели ДНК-экспертизу останков. Родственники жертв уже ознакомлены с результаты исследования. Среди опознанных есть руководитель департамента культуры министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа и девять журналистов.
Напомним, самолёт Ту-154 рухнул над Чёрным морем 25 декабря 2016 года. Погибли 92 человека.
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