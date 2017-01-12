Правительство РФ не будет повышать пенсионный возраст в 2017 году
Правительство России не намерено в 2017 году повышать пенсионный возраст. Как передаёт "Российская газета"
, об этом на Гайдаровском форуме заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
По словам Топилина, повышение пенсионного возраста коснётся только государственных служащих
- для них он будет ежегодно расти на шесть месяцев. По планам правительства, для мужчин он составит 65 лет, для женщин - 63 года.
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