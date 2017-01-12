Через пять месяцев впервые в истории мужчина родит ребёнка
По информации издания, 20-летний Хейден Кросс родился женщиной, но в 2013 году сменил пол и начал гормональную терапию. По паспорту он уже является мужчиной, но всё ещё может зачать и родить ребёнка.
На время беременности и родов Хейден замедлил гормональную терапию, помогающую ему сменить пол. Врачи считают, что нет никаких препятствий для рождения здорового ребёнка.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.