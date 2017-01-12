Через пять месяцев впервые в истории мужчина родит ребёнка

В Британии через пять месяцев мужчина родит ребёнка. Об этом сообщает "Российская газета".

По информации издания, 20-летний Хейден Кросс родился женщиной, но в 2013 году сменил пол и начал гормональную терапию. По паспорту он уже является мужчиной, но всё ещё может зачать и родить ребёнка.

На время беременности и родов Хейден замедлил гормональную терапию, помогающую ему сменить пол. Врачи считают, что нет никаких препятствий для рождения здорового ребёнка.