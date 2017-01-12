В 2016 году администрация Калининграда заработала на рекламе 16 миллионов рублей

Власти Калининграда в 2016 году заработали на рекламе 16 миллионов рублей. Об этом в четверг, 12 января, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства городской администрации Артур Крупин.

Порядка четырёх с половиной миллионов рублей было получено за счёт государственной пошлины за выдачу разрешения на рекламное место. На отдельно стоящих рекламных конструкциях администрация заработала 11,6 миллионов рублей. Ещё 8,9 млн. руб. было собрано по результатам претензионной работы с недобросовестных подрядчиков, которые нарушили условия муниципальных контрактов.