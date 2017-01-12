Инвестор согласился уменьшить будущий торговый центр на Центральном рынке

ООО "Строительно-инвестиционная корпорация", которое будет возводить на месте калининградского Центрального рынка торговый центр, планирует подписать мировое соглашение с администрацией города. О достигнутом компромиссе журналистам во время пресс-конференции сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в четверг, 12 января.



"На инвестора была возложена обязанность провести историко-культурную экспертизу именно с использованием натуральных раскопок, но его не согласовали, поэтому я подписал отказ. Других замечаний не было", — сообщил Крупин.



Председатель комитета архитектуры и строительства также отметил, что инвестор через суд пытался получить разрешение на строительство, но после согласился откорректировать проект таким образом, чтобы здание фреш-маркета не загораживало собой вид на Башню Врангеля.



"Речь идёт об уменьшении объёмов, про этажность пока не могу сказать. Во всяком случае, чтобы с ул. Черняховского и перекрёстка с Пролетарской были видны памятники историко-культурного наследия, необходимо уменьшить объём", — добавил Крупин.



Напомним, что проект торгового комплекса был представлен в мае 2016 года. Новое здание должно появиться в границах улиц Баранова — Пролетарской — Черняховского, на промтоварной части Центрального рынка.