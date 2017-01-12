Исповедь профессионала: что думают о своих клиентах калининградские официанты

Калининградец Антон Бобырь больше 9 лет работал официантом и научился разбираться в клиентах по их репликам, жестам, взглядам и предпочтениям в еде и алкоголе.



По просьбе Клопс.Ru Антон составил топ-5 типичных посетителей ресторана.

Одинокая женщина мечтает познакомиться

Ей может быть 15, 18, 25, 48 лет. Она голодна, и я далеко не про еду.



Взгляд блуждающий, но с огоньком. Будто говорит: "Я классная!". Она может не отдавать себе отчёт в том, что пришла сюда познакомиться, а не отдохнуть. А может целенаправленно стрелять глазами и громко смеяться над далеко не остроумными шутками подруги, чтобы привлечь внимание противоположного пола.



Чаще всего она не очень ухоженна: с облупленным маникюром и яркой помадой. Обычно пьет чай или бокал недорогого белого полусладкого. Бывает и водка, но гораздо реже.

Уйду от жены. Недорого.

Ему от 25 до 65. Он устал.



Жена в его жизни словно бесплатный Wi-Fi в дорогом ресторане. Она везде.



Глаза грустные, вид потасканный, лексика не книжная.



Бывают и персонажи побогаче. У них те же "симптомы", только лейблы на футболке и кроссовках дороже. А парфюм приятнее.



Он пришёл сюда не за тем, чтобы познакомиться. Хотя, если представится случай, не против покуражиться.



Как минимум он оплатит счёт дамы (если он небольшой), как максимум – возьмёт номер телефона и предложит встретиться ещё… Но в целом он больше теоретик. Ему нравится думать, что, "если что", он в любой момент может заполучить себе красотку на вечер.



А сегодня он пришел сюда расслабиться. Выпить. Пожалеть себя.



Их заказ краток. Намерения серьёзны. Водки! Грамм 150—200 (таких "150—200" он закажет ещё раза два-три).



Особи данного вида могут быть в компании таких же мужчин, а могут держаться поодиночке.



Выпьют. Погрустят. И назад, к жене. Возможно, уже нелюбимой, но пахнущей котлетами и такой родной.

Холёный мачо редко плачет

…"как денди лондонский одет" есть и в Калининграде.



Они спортивны, остроумны, умны, симпатичны и… скупы. Скупы на эмоции. Скупы на деньги. Девушки, не зная о последнем, пересаживаются за их столики пачками. Главное – юбку подвернуть покороче и выставить вперёд глубокое декольте.



Каждая надеется, что именно она, именно она сможет обуздать такого красавца. Станет его единственной, подруги обзавидуются. Она только пересела за его столик, а в голове уже вовсю зароились мысли: "Две зубные щётки, давай стареть вместе, симпатичные карапузы..."



Очнись, глупышка! Кому, как не мне, официанту, знать, что сегодня у него ты (такая красивая и с татуировкой на спине), вчера — симпатичная пышногрудая кокетка, позавчера — юная китаянка, а месяц назад — почти школьница Анжела.



Этот мачо заплатит за твой коктейль.



И отвезёт домой.



И прикид у него — из самых модных бутиков в городе.



Но не ведись.



Ты рискуешь заплатить дороже. Сердцем.

Сеньора Лакшаря и господин Обжирак

— Добрый день ещё раз. Вы готовы сделать заказ?



— Конечно. Но сначала я хотел спросить. Тут написано в меню, что 300 граммов плова стоит 250 рублей. Скажи, дружочек, а можно за те же 250 рублей, но плова побольше? (С надеждой смотрит мне в глаза). Ну… немного с горкой и побольше мяса...



Поход в заведение для таких людей сродни походу в театр. Помпезно. Вычурно. Театрально. Чаще всего их бюджет не позволяет ходить в кафе часто, но если уж они пришли — держитесь все! За свои кровные 250 рублей такие клиенты выжмут из вас все соки.



Это могут быть как женщины, так и мужчины. Вместе ("о, ужас!" для официанта) и порознь. Их взгляд будто говорит: "Обслуживай нас, мы звёзды! Да побольше там! "

— Здравствуйте, что желаете?



Дико пересоляренное созданьице лет 20 тычет плохо накрашенным пальчиком в роллы "Филадельфия" и, бросая на меня взгляд как будто с высоты пятиэтажного дома, голосом княжны Мери говорит:

— Я буду вот это — "Финляндию"…

Эмансипе по-калининградски, или Анжелина Джоли для бедных

Тургеневским Асям и пушкинским Татьянам такое и не снилось. Их хватил бы инфаркт.



Дерзкая. Независимая. Красивая. Самодостаточная.

Она зарабатывает на всё далеко не сама, но ведёт себя так, словно центр вселенной — её персона.



У неё дорогая машина и платьишко, вчера привезённое с последней Недели моды в Милане, кожа — ухоженная во время spa-процедур, а губы — почти как у Анжелины Джоли. Такой вот калининградский вариант Джоли для бедных. Глядя на неё, думаешь, что заводить детей ей просто противопоказано. Она забудет ребёнка в ночном клубе или в Египте, когда отправится туда тусить.



Для таких красоток главное — быть в тренде. Отдыхать там, где модно. Слушать то, что модно. Носить то, что модно.



— Фу… какая мерзость! — она жуёт и морщит накачанные губки. — Это что такое?



— Это устрицы! — отвечает не менее модная подруга. У неё длинные нарощенные волосы, резко отличающиеся от своих. — Говорят, их модно есть.



— Ааа, да? — красотка перестаёт гримасничать и старается улыбнуться, накладывая в тарелку ещё устрицу. — И вправду — что-то в них есть…



…Типичный посетитель — это человек, чьё поведение можно предсказать.



Все мы очень разные на этой планете, и все воспитаны по-разному. Но, дорогие друзья, приходя в ресторан или кафе, не забудьте захватить из дома хорошие манеры и капельку уважения к окружающим.



А лучше иметь это при себе всегда.



Пригодится.