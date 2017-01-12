В Калининграде
В Калининграде
+2 °C
днем
-6 °C
ночью
12 января 2017 г. 15:04
73 573 пользователей
за 24 часа на сайте
59.33 -0.42
Курс ММВБ на 12 января 2017, 15:00
63.33 +0.19
Курс ММВБ на 12 января 2017, 15:00
14.47 +0.06
Курс ЦБ на 13 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Исповедь профессионала: что думают о своих клиентах калининградские официанты

Автор: Антон Бобырь
14:15
  904 0
  • Карикатура Игоря Пащенко
Карикатура Игоря Пащенко
Калининградец Антон Бобырь больше 9 лет работал официантом и научился разбираться в клиентах по их репликам, жестам, взглядам и предпочтениям в еде и алкоголе.

По просьбе Клопс.Ru Антон составил топ-5 типичных посетителей ресторана.

Одинокая женщина мечтает познакомиться

Ей может быть 15, 18, 25, 48 лет. Она голодна, и я далеко не про еду.

Взгляд блуждающий, но с огоньком. Будто говорит: "Я классная!". Она может не отдавать себе отчёт в том, что пришла сюда познакомиться, а не отдохнуть. А может целенаправленно стрелять глазами и громко смеяться над далеко не остроумными шутками подруги, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

Чаще всего она не очень ухоженна: с облупленным маникюром и яркой помадой. Обычно пьет чай или бокал недорогого белого полусладкого. Бывает и водка, но гораздо реже.

Уйду от жены. Недорого.

Ему от 25 до 65. Он устал.

Жена в его жизни словно бесплатный Wi-Fi в дорогом ресторане. Она везде.

Глаза грустные, вид потасканный, лексика не книжная.

Бывают и персонажи побогаче. У них те же "симптомы", только лейблы на футболке и кроссовках дороже. А парфюм приятнее.

Он пришёл сюда не за тем, чтобы познакомиться. Хотя, если представится случай, не против покуражиться.

Как минимум он оплатит счёт дамы (если он небольшой), как максимум – возьмёт номер телефона и предложит встретиться ещё… Но в целом он больше теоретик. Ему нравится думать, что, "если что", он в любой момент может заполучить себе красотку на вечер.

А сегодня он пришел сюда расслабиться. Выпить. Пожалеть себя.

Их заказ краток. Намерения серьёзны. Водки! Грамм 150—200 (таких "150—200" он закажет ещё раза два-три).

Особи данного вида могут быть в компании таких же мужчин, а могут держаться поодиночке.

Выпьют. Погрустят. И назад, к жене. Возможно, уже нелюбимой, но пахнущей котлетами и такой родной.

Холёный мачо редко плачет

…"как денди лондонский одет" есть и в Калининграде.

Они спортивны, остроумны, умны, симпатичны и… скупы. Скупы на эмоции. Скупы на деньги. Девушки, не зная о последнем, пересаживаются за их столики пачками. Главное – юбку подвернуть покороче и выставить вперёд глубокое декольте.

Каждая надеется, что именно она, именно она сможет обуздать такого красавца. Станет его единственной, подруги обзавидуются. Она только пересела за его столик, а в голове уже вовсю зароились мысли: "Две  зубные щётки, давай стареть вместе, симпатичные карапузы..."

Очнись,  глупышка! Кому, как не мне, официанту, знать, что сегодня у него ты (такая красивая и с татуировкой на спине), вчера — симпатичная пышногрудая кокетка, позавчера — юная китаянка, а месяц назад — почти школьница Анжела.

Этот мачо заплатит за твой коктейль.

И отвезёт домой.

И прикид у него — из самых модных бутиков в городе.

Но не ведись.

Ты рискуешь заплатить дороже. Сердцем.

Сеньора Лакшаря и господин Обжирак

— Добрый день ещё раз. Вы готовы сделать заказ?

— Конечно. Но сначала я хотел спросить. Тут написано в меню, что 300 граммов плова стоит 250 рублей. Скажи, дружочек, а можно за те же 250 рублей, но плова побольше? (С надеждой смотрит мне в глаза). Ну… немного с горкой и побольше мяса...

Поход в заведение для таких людей сродни походу в театр. Помпезно. Вычурно. Театрально. Чаще всего их бюджет не позволяет ходить в кафе часто, но если уж они пришли — держитесь все! За свои кровные 250 рублей такие клиенты выжмут из вас все соки.

Это могут быть как женщины, так и мужчины. Вместе ("о, ужас!" для официанта) и порознь. Их взгляд будто говорит: "Обслуживай нас, мы звёзды! Да побольше там! "
— Здравствуйте, что желаете?

Дико пересоляренное созданьице лет 20 тычет плохо накрашенным пальчиком в роллы "Филадельфия" и, бросая на меня взгляд как будто с высоты пятиэтажного дома, голосом княжны Мери говорит:
— Я буду вот это — "Финляндию"…

Эмансипе по-калининградски, или Анжелина Джоли для бедных

Тургеневским Асям и пушкинским Татьянам такое и не снилось. Их хватил бы инфаркт.

Дерзкая. Независимая. Красивая. Самодостаточная.
 
Она зарабатывает на всё далеко не сама, но ведёт себя так, словно центр вселенной — её персона.

У неё дорогая машина и платьишко, вчера привезённое с последней Недели моды в Милане, кожа — ухоженная во время spa-процедур, а губы — почти как у Анжелины Джоли. Такой вот калининградский вариант Джоли для бедных. Глядя на неё, думаешь, что заводить детей ей просто противопоказано. Она забудет ребёнка в ночном клубе или в Египте, когда отправится туда тусить.

Для таких красоток главное — быть в тренде. Отдыхать там, где модно. Слушать то, что модно. Носить то, что модно.

— Фу… какая мерзость! — она жуёт и морщит накачанные губки. — Это что такое?

— Это устрицы! — отвечает не менее модная подруга. У неё длинные нарощенные волосы, резко отличающиеся от своих. — Говорят, их модно есть.

— Ааа, да? — красотка перестаёт гримасничать и старается улыбнуться, накладывая в тарелку ещё устрицу. — И вправду — что-то в них есть…

…Типичный посетитель — это человек, чьё поведение можно предсказать.
 

Все мы очень разные на этой планете, и все воспитаны по-разному. Но, дорогие друзья, приходя в ресторан или кафе, не забудьте захватить из дома хорошие манеры и капельку уважения к окружающим.

А лучше иметь это при себе всегда.

Пригодится.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Исповедь профессионала »

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t889

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Исповедь профессионала

Фото новости
Исповедь профессионала: как работают калининградские репетиторы
14 декабря 201618:11
  6811 5

Главные темы дня

"Жалеем, что не вызвали платную скорую": очевидцы ДТП под Светлогорском рассказали о гибели 18-летней пассажирки "Опеля"
11 января 201712:14
  33181 60
"Жалеем, что не вызвали платную скорую": очевидцы ДТП под Светлогорском рассказали о гибели 18-летней пассажирки "Опеля"
Клопс.Ru запустил новогодний марафон в поддержку калининградских предпринимателей
Фото горячей новости
12:21
  234 0
Эксперты: рубль ждёт девальвация по сценарию 2014 года
Фото горячей новости
10:51
  4710 1
Фальшивые повестки: калининградцы продолжают получать извещения о необходимости проверить приборы учёта воды
Фото горячей новости
10:30
  4658
В Калининграде рейсовый автобус сбил на пешеходном переходе 19-летнюю девушку
Фото горячей новости
09:55
  4840 1

Лента новостей

Картинка
КГТУ и БГАРФ приглашают калининградцев на "День открытых дверей – 2017"
15:00
  562
Картинка
Горка, велосипеды и "Ла-ла-ленд": восемь способов провести Старый Новый год в Калининграде
15:00
  1 0 Афиша
Картинка
Калининград попал в тридцатку лучших городов в рейтинге "Национальный выбор России"
14:59
  21 0
Картинка
В отделении неврологии БСМП почти вдвое увеличили количество коек
14:40
  208 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  16836 11
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  6062 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo