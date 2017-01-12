СМИ: в Россию создадут систему идентификации домашних животных

В России будет создана система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. По данным "Известий"
, она заработает с 2018 года. Владельцы питомцев будут обязаны снабжать их маркировкой. Она может включать в себя бирку, татуировку, ошейник или чип.
Информация обо всех животных будет собрана в федеральной государственной информационной системе. По распоряжению вице-премьера Аркадия Дворковича профильные ведомства разработают "дорожную карту" внедрения идентификации.
Учёту будут подлежать лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Исключение сделано для диких зверей и птиц.
Каждому животному будет присвоен уникальный номер. Представителей некоторых видов животного мира, например, пчёл, можно будет маркировать группой.
Зарегистрировать животное его хозяин будет обязан в течение трёх месяцев с момента рождения или ввоза питомца в страну.
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