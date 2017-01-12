СМИ: в Россию создадут систему идентификации домашних животных

В России будет создана система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. По данным "Известий" , она заработает с 2018 года. Владельцы питомцев будут обязаны снабжать их маркировкой. Она может включать в себя бирку, татуировку, ошейник или чип.

Информация обо всех животных будет собрана в федеральной государственной информационной системе. По распоряжению вице-премьера Аркадия Дворковича профильные ведомства разработают "дорожную карту" внедрения идентификации.

Учёту будут подлежать лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Исключение сделано для диких зверей и птиц.

Каждому животному будет присвоен уникальный номер. Представителей некоторых видов животного мира, например, пчёл, можно будет маркировать группой.

Зарегистрировать животное его хозяин будет обязан в течение трёх месяцев с момента рождения или ввоза питомца в страну.