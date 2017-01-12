Из списка возможных причин крушения ТУ-154 исключили версию о теракте

Следователи, которые занимаются делом о крушении Ту-154 над Чёрным морем, окончательно исключили из списка возможных причин катастрофы версию о теракте. Об этом сообщает "КоммерсантЪ"

По данным издания, проведённая экспертиза показала, что следов взрыва или поражения боевой ракетой на борту воздушного судна нет. В ходе обследования обломков специалисты оценили специфику повреждений, а также сквозные отверстия в некоторых деталях самолёта. В ходе работы эксперты не обнаружили даже косвенных факторов, которые говорили бы в пользу версии о террористическом акте.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2016 года. В результате крушения Ту-154 погибли 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и доктор Елизавета Глинка.