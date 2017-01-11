Минсоцполитики: в 2016 году в Калининградской области 313 детей-сирот обрели семьи
За 2016 год в Калининградской области стало на 313 меньше сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, по состоянию на 1 января 2017 года количество детей-сирот сократилось на 6,4% — с 4 891 в 2015 году до 4 578 детей.
На начало 2017 года в семьях воспитывалось 89,1% от общего числа детей-сирот в регионе, что почти на 2% больше, чем в тот же период 2016 года.
"Региональное министерство социальной политики проводит активную работу, направленную на устройство детей в семьи. Так, в государственных учреждениях сегодня воспитываются 492 ребёнка, оставшихся без родительского попечения. За прошлый год эта цифра сократилась на 131 человека (21%), что больше, чем в 2015 году, когда динамика составила 19,2%", — отметили в пресс-службе регионального правительства.
"Очень важно, что семьи обретают ребята, оставшиеся без родительского попечения и с особыми возможностями здоровья, — отмечала
в конце прошлого года глава регионального Минсоцполитики Анжелика Майстер. — Благодаря той поддержке, которую получают замещающие семьи, сегодня в них живут более 40 детей этой категории".
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