Минсоцполитики: более четырёх тысяч калининградских детей воспитывают приёмные родители

По данным министерства социальной политики, в Калининградской области более 4 100 детей воспитывают приёмные родители. Такие данные на 1 декабря текущего года привели в пресс-службе регионального правительства. Из них 1 622 ребёнка проживают в семьях усыновителей, у опекунов (попечителей) — 1 328 детей, в приёмных и патронатных семьях воспитываются 1 112 ребят.



"Очень важно, что семьи обретают ребята, оставшиеся без родительского попечения и с особыми возможностями здоровья, — отметила глава регионального Минсоцполитики Анжелика Майстер. — Благодаря той поддержке, которую получают замещающие семьи, сегодня в них живут более 40 детей этой категории".



В ведомстве отметили, что с начала года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 262 человека (5,4%) и составило 4 624 человека. В социальных учреждениях региона воспитывается 507 таких детей, что на 111 меньше, чем было к началу 2016 года.