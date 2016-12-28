Минсоцполитики: более четырёх тысяч калининградских детей воспитывают приёмные родители
Фото Виктора Гусейнова из архива Клопс.Ru
По данным министерства социальной политики, в Калининградской области более 4 100 детей воспитывают приёмные родители. Такие данные на 1 декабря текущего года привели в пресс-службе регионального правительства. Из них 1 622 ребёнка проживают в семьях усыновителей, у опекунов (попечителей) — 1 328 детей, в приёмных и патронатных семьях воспитываются 1 112 ребят.
"Очень важно, что семьи обретают ребята, оставшиеся без родительского попечения и с особыми возможностями здоровья, — отметила глава регионального Минсоцполитики Анжелика Майстер. — Благодаря той поддержке, которую получают замещающие семьи, сегодня в них живут более 40 детей этой категории".
В ведомстве отметили, что с начала года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 262 человека (5,4%) и составило 4 624 человека. В социальных учреждениях региона воспитывается 507 таких детей, что на 111 меньше, чем было к началу 2016 года.
Напомним, в уходящем году в Калининграде родилось
6 тысяч 14 малышей.
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