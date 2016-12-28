В администрации Калининграда рассказали, сколько детей родилось в этом году

В уходящем году в Калининграде родилось 6 тысяч 14 новых калининградцев (данные предоставлены администрацией города 28 декабря). Доклад представила председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова.



"Поэтому увеличение числа и улучшение качества детских садов, дальнейшее раскрытие способностей в школах и в сети учреждений дополнительного образования являются для администрации города приоритетными", — сообщили в пресс-службе мэрии.



Кроме того, сообщается, что население Калининграда превысило 459 тысяч человек, горожан до 18 лет — более 86 тысяч.



Дошкольные учреждения сейчас посещают 25 тысяч 63 ребёнка (в 2015 году их было 23 429). В мэрии отметили, что за последние три года в городе открылось шесть новых детсадов, "по уровню обеспеченности и инфраструктуры не уступающих лучшим мировым стандартам".