В администрации Калининграда рассказали, сколько детей родилось в этом году
В уходящем году в Калининграде родилось 6 тысяч 14 новых калининградцев (данные предоставлены администрацией города 28 декабря). Доклад представила председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова.
"Поэтому увеличение числа и улучшение качества детских садов, дальнейшее раскрытие способностей в школах и в сети учреждений дополнительного образования являются для администрации города приоритетными", — сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, сообщается, что население Калининграда превысило 459 тысяч человек, горожан до 18 лет — более 86 тысяч.
Дошкольные учреждения сейчас посещают 25 тысяч 63 ребёнка (в 2015 году их было 23 429). В мэрии отметили, что за последние три года в городе открылось шесть новых детсадов, "по уровню обеспеченности и инфраструктуры не уступающих лучшим мировым стандартам".
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