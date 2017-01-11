За неделю калининградцы привезли в приют для диких животных 23 замёрзших лебедя

В приюте-передержке для диких животных "Клюквенное" в Калининградской области за неделю появились 23 новых питомца. Как рассказала Клопс.Ru волонтёр Светлана Санина, это замёрзшие, голодные, ослабленные лебеди, которые стали жертвами ударивших в регионе морозов.



"До пятого января у нас жило пять лебедей-инвалидиков, — объяснила зоозащитница. — А теперь у нас их двадцать восемь! Одного везём в приют — поступает звонок, что надо забрать другого".



Птицы поступают в "Клюквенное" со всей области: одного подняли со льдины (он был обморожен и уже умирал), другого нашли в поле, третьего — в Южном парке Калининграда. Доставили лебедёнка, который весил всего три килограмма при норме не менее семи, а также птенца со сломанным крылом.



Светлана объяснила, что больных лебедей отправляют на медосмотр. Если же птица здорова, то его отогревают, высушивают и откармливают. Сейчас "Клюквенному" очень нужны овсяные хлопья и белый хлеб в любых количествах, а также сено. Помимо лебедей, в приюте живут четыре кабана, аисты, норка, совы, чайки, вороны, коршун с обрезанным крылом.



Волонтёры обратились к жителям области с просьбой подкармливать замерзающих птиц, причём нужно следить, чтобы корм доставался и слабым лебедям, которые стоят в стороне. Испачканных птиц ни в коем случае нельзя мыть: они теряют покрывающий перья слой жира, из-за чего наступает обморожение. Кроме того, "Клюквенное" просит граждан, у которых есть возможность, приютить лебедей. Для размещения сгодятся, например, тёплые бани и сараи. Сам приют переполнен: сейчас лебеди размещены уже и в жилых комнатах хозяев.