Алиханов о наводнениях в Славском районе: Ну это просто Венеция

Врио губернатора Калининградской области в среду, 11 января, после совещания в правительстве региона о вопросах мелиорации сравнил Славск с Венецией.

"Некоторые польдерные земли невозможно сейчас обработать: они все обводнены. Я уже говорил. Вот в Славск съездил — ну это просто Венеция", — заявил Алиханов.

Он отметил, что такая проблема присутствует во многих муниципалитетах. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Славске и Полесске. "Они ниже уровня моря. И это выглядит, честно говоря, кошмарно", — отметил глава региона.