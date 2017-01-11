Алиханов о наводнениях в Славском районе: Ну это просто Венеция
Врио губернатора Калининградской области в среду, 11 января, после совещания в правительстве региона о вопросах мелиорации сравнил Славск с Венецией.
"Некоторые польдерные земли невозможно сейчас обработать: они все обводнены. Я уже говорил. Вот в Славск съездил — ну это просто Венеция", — заявил Алиханов.
Он отметил, что такая проблема присутствует во многих муниципалитетах. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Славске и Полесске. "Они ниже уровня моря. И это выглядит, честно говоря, кошмарно", — отметил глава региона.
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