Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге передадут в пользование РПЦ

Исаакиевский собор перейдет в ведение Русской православной церкви, с сохранением своей музейной функции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Санкт-Петербурга.
По его словам, при передаче собора потребуется ряд сложных согласований, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО, и в нём хранится большое количество музейных предметов.
Также отмечается, что все расходы на содержание собора лягут на нового собственника.
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