Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге передадут в пользование РПЦ

Исаакиевский собор перейдет в ведение Русской православной церкви, с сохранением своей музейной функции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Санкт-Петербурга.

По его словам, при передаче собора потребуется ряд сложных согласований, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО, и в нём хранится большое количество музейных предметов.

Также отмечается, что все расходы на содержание собора лягут на нового собственника.