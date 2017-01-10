В Польше за сутки шесть человек замёрзли насмерть

В Польше зарегистрированы новые случаи смертей от переохлаждения. В этот раз жертвами сильных морозов стали шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию агентства Франс Пресс.

Таким образом, по информации агентства, с ноября в республике насмерть замерз 71 человек.

Ранее сообщалось, что только за выходные из-за морозов скончалось не менее 20 европейцев. Среди них немало мигрантов и бездомных.

В Калининграде на период холодов открыты пункты обогрева для людей без определенного места жительства. Здесь они могут получить ночлег и горячее питание.