В Польше за сутки шесть человек замёрзли насмерть

В Польше зарегистрированы новые случаи смертей от переохлаждения. В этот раз жертвами сильных морозов стали шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию агентства Франс Пресс.
Таким образом, по информации агентства, с ноября в республике насмерть замерз 71 человек.
Ранее сообщалось, что только за выходные из-за морозов скончалось не менее 20 европейцев. Среди них немало мигрантов и бездомных.
В Калининграде на период холодов открыты пункты обогрева для людей без определенного места жительства. Здесь они могут получить ночлег и горячее питание.
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