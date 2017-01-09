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В Калининграде и Советске открылись пункты выдачи горячего питания для бездомных

18:40
  107 0
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука

На период морозов Центр социальной адаптации открыл подразделения в Калининграде и Советске, где бездомные могут получить горячее питание. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этих пунктах постоянно дежурит сотрудник Центра, который проводит беседы и информирует граждан о возможности  ночлега  и получения горячего питания на базе учреждения. Ежедневно горячее питание минувшие праздничные дни получали до 30 человек.

Пункты обогрева организованы в подразделениях центра, где бездомные могут согреться выпить горячего чая:

- г. Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1;

- г. Калининград, ул. Лесопильная, д. 67;

- г. Советск, ул. Луначарского, д. 22-а.

Кроме того, аналогичный пункт работает в Калининграде по адресу: улица Лесопильная, д. 72 (католический приход). Бесплатное горячее питание лицам, не имеющим постоянного места жительства, и всем нуждающимся в Гусеве предоставляется ежедневно сотрудниками Храма Успения Пресвятой Богородицы по адресу: ул. З. Космодемьянской, 17.

 

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