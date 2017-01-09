В Калининграде и Советске открылись пункты выдачи горячего питания для бездомных

На период морозов Центр социальной адаптации открыл подразделения в Калининграде и Советске, где бездомные могут получить горячее питание. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этих пунктах постоянно дежурит сотрудник Центра, который проводит беседы и информирует граждан о возможности ночлега и получения горячего питания на базе учреждения. Ежедневно горячее питание минувшие праздничные дни получали до 30 человек.
Пункты обогрева организованы в подразделениях центра, где бездомные могут согреться выпить горячего чая:
- г. Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1;
- г. Калининград, ул. Лесопильная, д. 67;
- г. Советск, ул. Луначарского, д. 22-а.
Кроме того, аналогичный пункт работает в Калининграде по адресу: улица Лесопильная, д. 72 (католический приход). Бесплатное горячее питание лицам, не имеющим постоянного места жительства, и всем нуждающимся в Гусеве предоставляется ежедневно сотрудниками Храма Успения Пресвятой Богородицы по адресу: ул. З. Космодемьянской, 17.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.