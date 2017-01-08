В Европе за два дня 20 человек погибли от переохлаждения

За последние два дня в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек. Об этом сообщает Delfi

В Польше, где температура опустилась до -14 градусов, а в некоторых регионах и до -20, скончались 10 человек. Среди них немало мигрантов и бездомных.

В Праге прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы. Жертвами морозов там стали три человека. На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек. По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии.

В Москве также установились аномальные морозы. Ночью столбик термометра опустился до -36. Днем температура воздуха по области составила -27 градусов.