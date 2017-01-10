Калининградка отсудила у туроператора 134 тыс. рублей за замену отеля

По решению Ленинградского районного суда туроператор выплатит калининградке компенсацию за предоставления отеля, который не соответствовал ее требованиям. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

По словам женщины, 18 марта прошлого года она с двумя детьми поехала отдыхать в Сочи. По договору с турагентом ей должны были предоставить апарт-отель с отдельной кухней, закрытой территорией, детскими площадками и бассейном. Находиться он должен был неподалёку от моря.

Туроператор нашел подходящий вариант, но позже сообщил, что бронь отменена. Женщине предложили поселиться в другом гостиничном комплексе. Калининградку это не устроило, так как новый отель хоть и был классом выше, но находился далеко от моря, а в апартаментах не было отдельной кухни.

Обращение с претензией к турагенту и туроператору ни к чему не привело. Женщина подала иск в суд.

Изучив материалы дела, суд установил, что по закону, договор о реализации туристского продукта может быть расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении.

Вариант отеля, который предложили женщине не мог рассматриваться как предоставление аналогичных условий проживания. В результате суд решил взыскать с туроператора компенсацию в размере 134 тыс. рублей