На Старый Новый год во Фридрихсбургских воротах отпразднуют "Кузнечное воскресение"

На Старый Новый год во Фридрихсбургских воротах организуют зимние забавы, конкурсы и квесты — 14 января там отпразднуют "Кузнечное воскресение".



Как сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана, на ул. Портовой, д. 39, ровно в полдень стартует 5-й юбилейный праздник "Кузнечное воскресение". Посетителям обещают "весёлую программу, ярмарку ремёсел и мастеров огня и металла".



"Гулянья развернутся на всей территории старой крепости: зимние забавы, конкурсы и розыгрыши, квесты по экспозициям Фридрихсбургских ворот и, конечно, мастер-классы от калининградских умельцев. Каждый пришедший сможет попробовать себя в кузнечном и плотницком ремёслах", — говорят в музее.



Развлекать гостей праздника будут творческие фольклорные коллективы. Кроме того, участники смогут попробовать согревающие и бодрящие напитки и русскую кухню.



Отмечается, что в стоимость билета (200 рублей для взрослых) входит посещение выставочных залов Фридрихсбургских ворот и Лодейного двора.