На Старый Новый год во Фридрихсбургских воротах отпразднуют "Кузнечное воскресение"
На Старый Новый год во Фридрихсбургских воротах организуют зимние забавы, конкурсы и квесты — 14 января там отпразднуют "Кузнечное воскресение".
Как сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана, на ул. Портовой, д. 39, ровно в полдень стартует 5-й юбилейный праздник "Кузнечное воскресение". Посетителям обещают "весёлую программу, ярмарку ремёсел и мастеров огня и металла".
"Гулянья развернутся на всей территории старой крепости: зимние забавы, конкурсы и розыгрыши, квесты по экспозициям Фридрихсбургских ворот и, конечно, мастер-классы от калининградских умельцев. Каждый пришедший сможет попробовать себя в кузнечном и плотницком ремёслах", — говорят в музее.
Развлекать гостей праздника будут творческие фольклорные коллективы. Кроме того, участники смогут попробовать согревающие и бодрящие напитки и русскую кухню.
Отмечается, что в стоимость билета (200 рублей для взрослых) входит посещение выставочных залов Фридрихсбургских ворот и Лодейного двора.
Напомним, ранее сообщалось, что на реконструкцию Фридрихсбургских и Королевских ворот выделят
5,4 млн рублей.
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