На реконструкцию Фридрихсбургских и Королевских ворот выделят 5,4 млн руб.

К лету в Калининграде реконструируют Фридрихсбургские и Королевские ворота.



Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, на реконструкцию Фридрихсбургских, ворот которые находятся на ул. Портовой, 39, выделяется 2 664 080 рублей. Средства поступят из федерального бюджета.



На реконструкцию Городских ворот № 1 (Королевские ворота, ул. Фрунзе, 112) из того же федерального бюджета предусмотрено направить 2 742 210 рублей.



Заказчиком выступает Музей Мирового океана. Аукцион пройдёт 16 января, а работы подрядчики должны будут закончить к 31 июля 2017 года.