Росрыболовство: местные производители шпрот полностью заместили импорт на рынке
Российские производители шпрот полностью обеспечивают потребителей этим продуктом. С таким заявлением выступил замглавы Росрыболовства Пётр Савчук, отметив, что в случае возврата на рынок поставщики шпрот из Прибалтики столкнутся с жёсткой конкуренцией, пишет "Лента.Ru"
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Российские производители выпускают продукцию высокого качества, а наличие собственного сырья позволяет им устанавливать доступную цену, утверждают в Росрыболовстве.
Отмечается, что Россия перестала получать импортное сырьё для этого вида консервов после введения продэмбарго в августе 2014 года — за год до ограничения на ввоз шпрот из Прибалтийских стран.
Напомним, Россельхознадзор на днях сообщил
о готовности снять ограничения на импорт шпрот из Прибалтики. В ведомстве ожидают предложений по возобновлению поставок вместе с гарантиями, что те замечания, из-за которых было введено ограничение, устранены.
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. Ведомство объяснило своё решение выявленными в этой продукции системными нарушениями. Так, в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген бензапирен.
Тем временем для российских рыбаков на Балтике в течение 2016 года планомерно увеличивали квоты на вылов кильки и салаки. Летом сообщалось, что в Калининградской области начнут производить в три раза больше шпрот, чем раньше.
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