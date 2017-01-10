ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к предоставлению гражданства известным личностям
Россияне скорее положительно относятся к тому, что гражданство страны предоставляют иностранным спортсменам и деятелям культуры. Об этом свидетельствуют данные
ВЦИОМ.
О получении российского гражданства известными личностями, в числе которых Стивен Сигал, Жерар Депардье и другие, знают 95% опрошенных. 46% респондентов сказали, что достаточно хорошо информированы о таких случаях.
Положительно к предоставлению гражданства иностранцам относятся 49% россиян, ещё 34% респондентов сообщили, что относятся к указанным фактам безразлично. Об отрицательном отношении заявили 15% опрошенных.
Среди основных причин выбора российского гражданства жители страны назвали положительное отношение к нашему государству и его культуре, высокий авторитет страны, благоприятные условия жизни, стремление уехать из мест с более высокими налоговыми ставками и расхождение в политических взглядах с властями родных стран.
Опрошенные также высказали мнение, что в первую очередь гражданство необходимо предоставлять преподавателям и квалифицированным специалистам.
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