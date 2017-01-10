В Музее Мирового океана предложили разбить сквер возле Королевских ворот
Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова предложила разбить сквер возле Королевских ворот и назвать его именем русского писателя и учёного Андрея Болотова. Инициатор руководствуется тем, что Болотов жил в Кёнигсберге, а в своей книге "Жизнь и приключения Андрея Болотова…" описал жизнь в Пруссии, сообщают "Вести-Калининград
". Историки отмечают, что по эскизам Болотова в Кёнигсберге чеканились прусские деньги с российским гербом.
"Поручик Российской армии Андрей Болотов жил и работал в Кёнигсберге, написал свои "Записки" о периоде Семилетней войны, когда Пруссия ещё была провинцией Российской империи. Экспозиционный проект уже подготовлен. И мне очень хочется, чтобы власти города или области взялись за обустройство сквера. Уверена, что найдутся художники, которые сделают замечательную скульптуру или бюст Болотова", — рассказала Светлана Сивкова "Вестям".
Предполагается, что в парке будет установлен бюст Андрея Болотова, а деревья хотят привезти из Тульской области, где располагалось имение писателя.
Напомним, к лету в Калининграде реконструируют
Фридрихсбургские и Королевские ворота. На это выделят почти 5,5 млн рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.