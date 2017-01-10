"Известия": ЦБ получил возможность за один день блокировать вредоносные сайты
Центробанк получил право блокировки вредоносных сайтов. Он может выявлять также ресурсы с запрещённым контентом и фишинговые сайты и блокировать их за один день. Об этом сообщают
"Известия".
Издание приводит статистику, согласно которой в 2016 году ЦБ устранил около 1,5 тыс. вредоносных сайтов, а теперь сможет в разы увеличить результаты деятельности в данном направлении.
Данные о виртуальных преступниках ЦБ будет направлять в координационный центр национального домена сети. Это позволит блокировать вредоносные ресурсы максимально быстро.
По данным "Известий", Банк России будет закрывать сомнительные сайты практически самостоятельно. Соответствующее соглашение было подписано в конце прошлого года — на срок в три года.
В "Яндекс.Браузере" рассказали, что в настоящее время зарегистрировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Опасность могут представлять порядка 370 тыс. таких ресурсов.
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