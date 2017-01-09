Россияне получили возможность судиться, не выходя из дома
С нового года россияне могут создавать "личные кабинеты" на сайтах судов. Об этом сообщает "Российская газета".
Сервис позволит направить в суд иски, заявления, ходатайства в электронном виде и получить копии судебных актов, извещения, вызовы в суд и иные документы через интернет.
Чтобы авторизоваться на сайте суда, человек должен обладать электронной подписью. В перспективе планируется, что "личные кабинеты" в судах будут полностью совмещены со страничкой гражданина на портале госуслуг.
Нововведение связано с законом, вступившим в силу с 1 января. Он позволяет подавать в суд юридические документы в электронном виде.
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