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Главная Новости Общество

Россияне получили возможность судиться, не выходя из дома

20:40
  1721 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
С нового года россияне могут создавать "личные кабинеты" на сайтах судов. Об этом сообщает "Российская газета".
 
Сервис позволит направить в суд иски, заявления, ходатайства в электронном виде и получить копии судебных актов, извещения, вызовы в суд и иные документы через интернет.
 
Чтобы авторизоваться на сайте суда, человек должен обладать электронной подписью. В перспективе планируется, что "личные кабинеты" в судах будут полностью совмещены со страничкой гражданина на портале госуслуг.
 
Нововведение связано с законом, вступившим в силу с 1 января. Он позволяет подавать в суд юридические документы в электронном виде. 
 

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2 комментария Правила комментирования

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Сухов
Сухов #
21:05
хорошее дело

через госуслуги и мфц уже массу вопросов решил и сэкономил кучу времени

эта услуга дополнит и хорошо поможет многим людям
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maraellka
maraellka #
23:26
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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