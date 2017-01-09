"Россия-1" впервые обогнала по популярности Первый канал

В 2016 году самым популярным среди российских телезрителей стал канал "Россия-1". Как пишет " Лента.Ru ", его в минувшем году смотрел каждый десятый житель России (примерно такой же показатель у Первого канала, однако "Россия-1" обогнала его по просмотрам).



По данным Mediascope, в 2016 году канал ВГТРК в среднем смотрело 12,9% россиян в возрасте старше четырёх лет, а первый канал — 12,7%.



Интересно, что в 2015 году Первый канал обгонял "Россию-1" на целый процент. Так, его смотрели 12,7 процента зрителей, Первый канал — 13,7 процента. Первый терял лидерские позиции по аудитории лишь в 2012 году, когда тот уступил место НТВ.



Представители "России-1" объяснили свой успех увеличением количества развлекательных передач, появлением новых конкурсов и большего количества новостей.



"За последний год мы усилили сеть региональных новостей, запустили востребованные развлекательные форматы выходного дня, например "Удивительные люди" и всероссийский открытый конкурс детских талантов "Синяя птица", также канал смог усилить сериальное направление по будням, что и сделало нас лидерами эфира", — рассказал представитель "России-1".



А вот на Первом канале себя проигравшими не считают. Там заявили, что никогда не доверяли рейтингам Mediascope.



Сообщается, что компания Mediascope проводит подсчёты только в городах с населением от 100 тысяч человек с помощью пиплметров — специальных устройств, которые подключены к телевизору и фиксируют, что и когда смотрит зритель.