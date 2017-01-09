Калининградский Роспотребнадзор обнаружил в продаже опасные велосипеды и некачественную детскую обувь

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в продаже небезопасные велосипеды для детей дошкольного возраста торговой марки Kelt Junior.



Указывается, что не стоит приобретать детям модели VCT16 (с диаметром колёс 16), VCT18 (с диаметром колёс 18), VCT20-1 (с диаметром колёс 20), а также велосипед для младших школьников и подростков т. м. Kelt Junior модели VCT20 (с диаметром колёс 20).



Страна — изготовитель указанных велосипедов для детей и подростков — Россия, ООО "ВЕЛОСИТИ".



В Роспотребнадзоре заявляют, что эти велосипеды не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по показателю безопасности. Дело в том, что защитное устройство, установленное на велосипедах, частично закрывает наружную поверхность касания цепи с ведущей звёздочкой.



Кроме того, были установлены несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза в некоторых партиях вещей, продающихся в регионе.



Так, забраковали джинсы для мальчиков торговой марки MERKIATO из Китая. Они не прошли проверки на воздухопроницаемость.



Также не прошли проверку платья для девочек (производитель ОсОО "ТехноТкань" г. Бишкек, Кыргызская Республика). Они оказались недостаточно гигроскопичными.



Такая же проблема зафиксирована с подкладкой комбинезонов торговой марки BOOM by orby для детей ясельного возраста, произведённых в Костроме. Показатель гигроскопичности составил 1,4% при норме не менее 6%.



Полуботинки для ясельного возраста с маркировкой MUR.SU (производство Китая, экспортёр — Эстония) оказались некачественными потому, что в обуви применена недопустимая подкладка из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% и стелька из ненатуральной кожи (композиционный материал, образованный путём соединения натуральной кожи с искусственными и/или синтетическими материалами), что не допускается в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви).



Роспотребнадзор требует всех продавцов указанной одежды и обуви снять её с реализации.