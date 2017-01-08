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В Общественной палате призвали не выгонять греющихся в магазинах и подъездах людей

15:20
  156 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин привал россиян быть внимательнее к людям, которые в мороз пытаются согреться в подъездах и магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.
 
"Во время сильных морозов призываю всех быть бдительными и осторожными, - сказал Галочкин. - Будьте внимательнее к другим гражданам, в случае если увидите человека, который, например, греется в подъезде дома, магазине или кафе — не спешите выгонять его на улицу, удостоверьтесь, что он не получил обморожение или вызовите специальные службы, если ему необходима помощь".
 
Также он напомнил об опасности попыток согреться с помощью алкоголя. Спиртные напитки, по его словам, дают лишь иллюзию тепла и нарушают адекватное восприятие действительности.
 

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