Роспотребнадзор: салоны красоты обманом заключают договоры на обслуживание в кредит

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о возможных незаконных действиях салонов красоты. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства, сообщает РБК
В документе отмечается, что эти учреждения часто оказывают услуги в кредит. При этом их стоимость нередко превышает финансовые возможности клиентов.
В ведомстве пояснили схему, по которой обманывают потребителей. Сначала их знакомят с образцами и описанием исключительных свойств косметики. После этого предлагают заключить кредитный договор сразу на большое количество посещений или процедур.
И без того запутанный, написанный мелким шрифтом договор, читается клиентом в помещении салона, где используются отвлекающие факторы: громкая или, напротив, успокаивающая музыка, ароматические средства и т.д.
"Одновременно потребителя торопят с подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким шрифтом", — говорится в сообщении.
Расторгнуть такой договор очень сложно. Роспотребнадзор призывает с максимальной осторожностью относиться к такого рода предложениям.
Калининградцы также неоднократно обращались
в Роспотребнадзор с жалобами на дорогостоящую косметику, приобретённую в кредит.
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