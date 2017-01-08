Роспотребнадзор: салоны красоты обманом заключают договоры на обслуживание в кредит



Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о возможных незаконных действиях салонов красоты. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства, сообщает РБК

В документе отмечается, что эти учреждения часто оказывают услуги в кредит. При этом их стоимость нередко превышает финансовые возможности клиентов.



В ведомстве пояснили схему, по которой обманывают потребителей. Сначала их знакомят с образцами и описанием исключительных свойств косметики. После этого предлагают заключить кредитный договор сразу на большое количество посещений или процедур.



И без того запутанный, написанный мелким шрифтом договор, читается клиентом в помещении салона, где используются отвлекающие факторы: громкая или, напротив, успокаивающая музыка, ароматические средства и т.д.

"Одновременно потребителя торопят с подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким шрифтом", — говорится в сообщении.



Расторгнуть такой договор очень сложно. Роспотребнадзор призывает с максимальной осторожностью относиться к такого рода предложениям.