В Германии море выбросило тысячи киндер-сюрпризов и частей конструктора Lego

На берег Северного моря в районе германского острова Лангеог выбросило тысячи яиц с игрушками внутри. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Associated Press

По данным радиостанции NDR , также были найдены части конструктора Lego.

Предположительно, они перевозились в контейнере грузового судна, который попал в шторм. Берег оказался усыпан игрушками на протяжении 500 метров.

По словам мэра Лангеога, это серьезная проблема. "Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", — пояснил он.

Сейчас игрушки убирают местные жители.