Для ремонта аварийно севшего в Храброво самолёта "Аэрофлот" заказал оборудование из Польши

Самолет А321, который совершил аварийную посадку в Храброво, будут ремонтировать с помощью оборудования из Польши. Об этом телеканалу "Россия24" рассказал врио главы региона Антон Алиханов, передает ТАСС

По его словам, самолёт не подлежит транспортировке, поэтому будет ремонтироваться в Калининградской области. Компания "Аэрофлот", которой он принадлежит, уже заказала специальное оборудование.

"Коллеги из компании "Аэрофлот" везут специальное оборудование, которое из Варшавы сейчас движется в направлении Калининградской области, и уже они будут принимать решение относительно того, как и где его ремонтировать. Но я так понимаю, что один из перронов, которые мы предоставили, будет занят надолго, потому что транспортировать совершенно сейчас невозможно. Я думаю, что ремонтировать его будут в Калининградской области", — сказал Алиханов.