Алиханов заявил о системных проблемах в готовности Храброво к ЧС

Сразу после выходных состоится совещание по готовности аэропорта Храброво к экстренным ситуациям. Об этом завил врио главы региона Антон Алиханов. Его лова передает пресс-секретарь Валерия Родина.
По словам Алиханова, в ходе совещания будут обсуждаться вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общей организации работы аэропорта.
"По итогам дня, проведённого в Храброво, можно заключить, что чрезвычайная ситуация выявила системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот к действиям в сложной ситуации. Сюда же добавились старые проблемы с функционированием авиавокзала в условиях затянувшейся стройки. Восстановление полноценной жизнедеятельности воздушных ворот области первостепенная задача региональных властей: аэропортом буду заниматься постоянно с регулярным контролем стройки и понуждением к функциональному совершенствованию", - сказал Алиханов.
Он также поблагодарил неравнодушных жителей области, которые оказали помощь застрявшим в аэропорту пассажирам, предложив им ночлег и еду.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.