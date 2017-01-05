Алиханов заявил о системных проблемах в готовности Храброво к ЧС

Сразу после выходных состоится совещание по готовности аэропорта Храброво к экстренным ситуациям. Об этом завил врио главы региона Антон Алиханов. Его лова передает пресс-секретарь Валерия Родина.

По словам Алиханова, в ходе совещания будут обсуждаться вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общей организации работы аэропорта.

"По итогам дня, проведённого в Храброво, можно заключить, что чрезвычайная ситуация выявила системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот к действиям в сложной ситуации. Сюда же добавились старые проблемы с функционированием авиавокзала в условиях затянувшейся стройки. Восстановление полноценной жизнедеятельности воздушных ворот области первостепенная задача региональных властей: аэропортом буду заниматься постоянно с регулярным контролем стройки и понуждением к функциональному совершенствованию", - сказал Алиханов.

Он также поблагодарил неравнодушных жителей области, которые оказали помощь застрявшим в аэропорту пассажирам, предложив им ночлег и еду.