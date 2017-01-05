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Алиханов заявил о системных проблемах в готовности Храброво к ЧС

14:44
  1624 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Сразу после выходных состоится совещание по готовности аэропорта Храброво к экстренным ситуациям. Об этом завил врио главы региона Антон Алиханов. Его лова передает пресс-секретарь Валерия Родина.
 
По словам Алиханова, в ходе совещания будут обсуждаться вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общей организации работы аэропорта.
 
"По итогам дня, проведённого в Храброво, можно заключить, что чрезвычайная ситуация выявила системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот к действиям в сложной ситуации. Сюда же добавились старые проблемы с функционированием авиавокзала в условиях затянувшейся стройки. Восстановление полноценной жизнедеятельности воздушных ворот области первостепенная задача региональных властей: аэропортом буду заниматься постоянно с регулярным контролем стройки и понуждением к функциональному совершенствованию", - сказал Алиханов.
 
Он также поблагодарил неравнодушных жителей области, которые оказали помощь застрявшим в аэропорту пассажирам, предложив им ночлег и еду.
 

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«Выезд самолёта "Аэрофлота" за пределы ВПП в Храброво»

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1 комментарий Правила комментирования

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akimol
akimol #
15:05
а о том, что самого аэропорта просто НЕТ - не заявил? Где "воздушные ворота", Если та развалина в Храброво, которая выполняет функции аэропорта и есть АЭРОПОРТ, то я - Английская Королева:)  Рекомендую руководству нашей Области съездить в Ольштын и посмотреть что построили наши соседи на месте бывшего закрытого спортивного аэропортика, и причём за очень короткий срок. :)))))
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