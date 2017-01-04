Синоптики прогнозируют рекордные морозы в Центральной России

Синоптики прогнозируют для Центральной России температурные рекорды. Об этом сообщает телеканал "Россия24".

Так, по прогнозам Гидрометцентра, на рождество температура воздуха в Москве может опуститься ниже 30 градусов. Это самые низкие показатели в новом тысячелетии. В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра и метели.