Синоптики прогнозируют рекордные морозы в Центральной России

Синоптики прогнозируют для Центральной России температурные рекорды. Об этом сообщает телеканал "Россия24".
Так, по прогнозам Гидрометцентра, на рождество температура воздуха в Москве может опуститься ниже 30 градусов. Это самые низкие показатели в новом тысячелетии. В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра и метели.
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