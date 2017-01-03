"Майн Кампф" стала хитом продаж в Германии

Книга "Гитлер. Mein Kampf. Критическое издание" вызвала ажиотаж у немецких покупателей и стала хитом продаж. Об этом сообщает Lenta.Ru, цитируя директора института, издавшего книгу, Андреаса Виршинга.

Институт современной истории в Мюнхене изначально подготовил 4 тыс. экземпляров "Майн Кампф", однако на настоящий момент продано уже 85 тыс. книг. Сотрудники института остались удивлены такой популярностью издания.

По словам Виршинга, известие о готовящемся издании книги вызвало бурные дискуссии в обществе, после чего текст начали изучать с профессиональной точки зрения. Сейчас готовится французское издание "Майн Кампф", которое будет укорочено и переработано. Также в планах института сделать перевод на английский язык, тем самым охватив широкую аудиторию.

Издание Института современной истории стало первым за долгое время: книга не продавалась 70 лет. Сообщается, что первый тираж был раскуплен ещё до официального старта продаж.