"Лента.ру" включила фразы Цуканова и Ярошука в список самых странных высказываний 2016 года

Новостное агентство Lenta.Ru составило
список самых странных высказываний политиков за прошедший год. При этом Калининградская область отметилась два раза.
Так, агентство выделило высказывание главы Калининграда Александра Ярошука о российских дорогах за пределами области.
"Если честно, чуть не поседел от этих дорог, когда был за рулем машины. Во многих местах дорог просто нет, остались одни направления, ямы такие, а дворовые проезды — это уже ужас. Там трава по пояс в центре города растет, а калининградцы все жалуются", - сказал Ярошук.
Также Lenta.Ru отметила высказывание бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова по поводу огромного сома, который якобы мешал реконструкции моста "Высокий".
"Если они боятся сома, давайте: я люблю подводную охоту, возьму подводное ружье, своих товарищей, мы пойдем этого сома отпугнем, если им очень-очень страшно", - заявил тогда Цуканов.
Всего в список "перлов" вошло 12 высказываний чиновников. В том числе, Дмитрия Медведева про "денег нет, но вы держитесь", Владимира Жириновского о воссоздании СССР вместе с Турцией и Ираном, а также Геннадия Зюганова о том, что Христос был первым коммунистом.
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