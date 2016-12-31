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В Калининграде из-за аварии 200 семей остались без отопления

12:11
  810 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде около 200 семей, живущие в доме 59-А, Б по ул. Коммунистической на четыре дня остались без отопления. Об этом сообщили сами владельцы квартир.
 
"Прорвало трубы (лежаки) подачи и обратки. УК "Жилстрой" своими силами не может исправить ситуацию. 200 семей остались без тепла. Диспетчерские службы в курсе ситуации, всё на контроле. Но, люди, нам очень холодно", - рассказал один из жильцов Александр.
 
По его словам, отопление не появилось до сих пор. В пресс-службе МУП "Калининградтеплосеть" пояснили, что авария произошла в подвале общежития. Специалисты отремонтировали прохудившуюся трубу, и сейчас тепло поставляется в полном объёме. Выяснить, почему оно не доходит до помещений, должна управляющая компания. На данный момент связаться с её представителями не удалось. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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sergey-fedorov-87
sergey-fedorov-87 #
13:33
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