В Калининграде из-за аварии 200 семей остались без отопления

В Калининграде около 200 семей, живущие в доме 59-А, Б по ул. Коммунистической на четыре дня остались без отопления. Об этом сообщили сами владельцы квартир.

"Прорвало трубы (лежаки) подачи и обратки. УК "Жилстрой" своими силами не может исправить ситуацию. 200 семей остались без тепла. Диспетчерские службы в курсе ситуации, всё на контроле. Но, люди, нам очень холодно", - рассказал один из жильцов Александр.

По его словам, отопление не появилось до сих пор. В пресс-службе МУП "Калининградтеплосеть" пояснили, что авария произошла в подвале общежития. Специалисты отремонтировали прохудившуюся трубу, и сейчас тепло поставляется в полном объёме. Выяснить, почему оно не доходит до помещений, должна управляющая компания. На данный момент связаться с её представителями не удалось.