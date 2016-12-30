Космонавты МКС встретят Новый год 16 раз

Члены экипажа МКС смогут встретить Новый год 16 раз. Как передаёт РИА Новости , об этом сообщили в подмосковном Центре управления полётами.

Как говорится в сообщении, "Совершая космический полет, станция 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил Новый год. Космонавты "Роскосмоса" и астронавты NASA и ESA, несущие вахту на борту МКС, встретят Новый Год в тот момент времени, когда трасса полета МКС будет проходить юго-западнее Новой Зеландии".

Первая встреча Нового года должна произойти 31 декабря в 15:24 по Москве, а последняя - 1 января 2017 года в 14:34 по Москве.