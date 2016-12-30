Руководитель Ростехнадзора предложил запретить использовать газ в жилых домах
Руководитель Ростехнадзора обратился в Госдуму с предложением запретить использовать газ в жилых домах. Письмо с предложением было направлено депутату Госдумы Валерию Рашкину, пишет "Лента.Ru".
"Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых", — говорится в документе.
Заменить газ глава Ростехнадзора предлагает электробытовыми приборами.
Собираются ли обсуждать этот вопрос, пока не известно.
Напомним, 21 декабря на съёмной квартире на улице Краснодонской в Калининграде две девушки погибли
предположительно от отравления угарным газом.
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